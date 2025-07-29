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13:42, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Боня вспомнила о первых заработках после переезда в Москву

Боня о жизни после переезда в Москву: Я голодная была, на пельмени не было денег
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня вспомнила о жизни после переезда в Москву. Она рассказала, что работала официанткой за 200 долларов в месяц. Об этом пишет Пятый канал.

По словам Бони, ей не хватало заработной платы и чаевых. «Я голодная была, даже на пельмени не было денег», — сказала она.

Знаменитость призналась, что из-за нужды ей приходилось подворовывать. Она приписывала по 20-30 рублей к счетам своих клиентов.

В феврале стало известно, что Боня приобрела машину Porsche Panamera. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, в России она отдала бы за такое авто от 25 миллионов рублей. В апреле телеведущая также заказала автомобиль Lamborghini Urus в цвете Baby blue собственного косметического бренда Bonya Beauty. На сайте auto.ru стоимость Lamborghini Urus SE 2025 без пробега составляет 57,7 миллиона рублей.

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