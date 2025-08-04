Брошенной в российском зоопарке медведице Маше нашли новый дом

В Иркутской области спасли медведицу Машу, брошенную в закрытом зоопарке

Медведице Маше, брошенной в закрытом зоопарке в Иркутской области, нашли новый дом. Об этом сообщает Telegram-канад Babr Mash.

Жители села Листвянка считали, что зоопарк «Живые медведи» на улице Горького уже давно опустел. Место мало кому нравилось, в отзывах писали, что зверей содержат в ужасных условиях, поэтому его закрытию никто не удивился. Однако в конце июня кто-то из сельчан зашел внутрь брошенного парка и обнаружил, что внутри, в ржавой клетке, посреди гниющих досок, осталась живая медведица по кличке Маша.

Хищница какое-то время жила без еды и без свежей воды. Ей оставили лишь металлический бассейн-контейнер с застоявшейся зеленой водой, откуда она пила и где купалась в жару. Местные жители подкармливали зверя больше месяца. Благодаря освещению в СМИ про медведицу узнали питомники и другие зоопарки. В начале августа спасли сотрудники питомника «К-9», где помогают бездомным собакам и медведям, которые не могут вернуться в дикую природу.

Медведицу уже осмотрели врачи, они сделали ей все нужные прививки. Машу поселили в просторной клетке со свежей водой и регулярными обедами.

Ранее сообщалось, что в российском регионе медведь решил подглядывать за сотрудниками шиномонтажной. Жители Межгорья запечатлели косолапого, который разворошил мусорный бак, а затем высматривал людей около машины.