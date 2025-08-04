Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:35, 4 августа 2025Моя страна

Брошенной в российском зоопарке медведице Маше нашли новый дом

В Иркутской области спасли медведицу Машу, брошенную в закрытом зоопарке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Медведице Маше, брошенной в закрытом зоопарке в Иркутской области, нашли новый дом. Об этом сообщает Telegram-канад Babr Mash.

Жители села Листвянка считали, что зоопарк «Живые медведи» на улице Горького уже давно опустел. Место мало кому нравилось, в отзывах писали, что зверей содержат в ужасных условиях, поэтому его закрытию никто не удивился. Однако в конце июня кто-то из сельчан зашел внутрь брошенного парка и обнаружил, что внутри, в ржавой клетке, посреди гниющих досок, осталась живая медведица по кличке Маша.

Хищница какое-то время жила без еды и без свежей воды. Ей оставили лишь металлический бассейн-контейнер с застоявшейся зеленой водой, откуда она пила и где купалась в жару. Местные жители подкармливали зверя больше месяца. Благодаря освещению в СМИ про медведицу узнали питомники и другие зоопарки. В начале августа спасли сотрудники питомника «К-9», где помогают бездомным собакам и медведям, которые не могут вернуться в дикую природу.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
1 ноября 2021
«У них закончились деньги и еда» На фоне коронавируса животных в российском цирке обрекли на смерть. Как их удалось спасти?
«У них закончились деньги и еда»На фоне коронавируса животных в российском цирке обрекли на смерть. Как их удалось спасти?
5 апреля 2020

Медведицу уже осмотрели врачи, они сделали ей все нужные прививки. Машу поселили в просторной клетке со свежей водой и регулярными обедами.

Ранее сообщалось, что в российском регионе медведь решил подглядывать за сотрудниками шиномонтажной. Жители Межгорья запечатлели косолапого, который разворошил мусорный бак, а затем высматривал людей около машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    50 тысяч военных ВСУ и иностранных наемников готовятся к прорыву границы России. Отбито 10 атак и ликвидировано несколько ДРГ

    В Совфеде объяснили причину списывания Москвой долгов развивающимся странам

    В Госдуме отреагировали на заявление о провокации Британии с нападением на танкеры

    Обнаружен скелет удивительного морского ящера

    Брошенной в российском зоопарке медведице Маше нашли новый дом

    Тимошенко обвинила Запада в подрыве суверенитета Украины

    Александра Розенбаума экстренно госпитализировали

    В России арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

    В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

    Москвичке прислали из «Магнита» пакет измазанной слизью протухшей еды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости