Бундесвер оценил вероятность нападения России на НАТО

Генерал-майор бундесвера Хенне заявил, что вероятность нападения РФ на НАТО мала

На данный момент вероятность нападения России на страны НАТО в ближайшие годы мала. С таким заявлением в интервью немецкому изданию Focus online выступил командующий новой дивизией территориальной обороны Германии генерал-майор бундесвера Андреас Хенне.

«Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идет о России, но лично я считаю, что у нас впереди еще немало мирных летних сезонов», — сказал военный, объяснив свою позицию тем, что российские войска «сейчас сильно заняты на Украине».

Ранее стало известно, что немецкое Люфтваффе направит пять истребителей Eurofighter для охраны воздушного пространства Польши.