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18:41, 4 августа 2025Мир

Бундесвер оценил вероятность нападения России на НАТО

Генерал-майор бундесвера Хенне заявил, что вероятность нападения РФ на НАТО мала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На данный момент вероятность нападения России на страны НАТО в ближайшие годы мала. С таким заявлением в интервью немецкому изданию Focus online выступил командующий новой дивизией территориальной обороны Германии генерал-майор бундесвера Андреас Хенне.

«Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идет о России, но лично я считаю, что у нас впереди еще немало мирных летних сезонов», — сказал военный, объяснив свою позицию тем, что российские войска «сейчас сильно заняты на Украине».

Ранее стало известно, что немецкое Люфтваффе направит пять истребителей Eurofighter для охраны воздушного пространства Польши.

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