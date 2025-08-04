Дочь Стива Джобса показала фото в свадебном платье

Дочь Стива Джобса Ив показала фото со свадьбы с наездником Гарри Чарльзом

Дочь одного из основателей американской компании Apple Стива Джобса модель Ив Джобс показала фото в свадебном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 418 тысяч подписчиков.

Известно, что 27-летняя манекенщица вышла замуж за олимпийского призера в соревнованиях по конному спорту, наездника Гарри Чарльза. На размещенном черно-белом кадре она позировала в платье французского модного дома Givenchy. Так, данный предмет гардероба длины макси без рукавов был оформлен шлейфом, кружевом и П-образным вырезом. Кроме того, девушка уложила волосы в гладкий пучок, к которому прикрепила фату до пола, и надела серьги-подвески.

«Givenchy известен своим сочетанием простоты и роскоши, поэтому именно этот бренд в прошлом был на первом месте для многих невест королевских кровей и знаменитостей, от герцогини Сассекской до Одри Хепберн», — в свою очередь, отметила редактор журнала Hello! и эксперт по свадьбам в комментария для издания.

В июле журналисты The New York Times раскрыли детали роскошной свадьбы Ив Джобс.