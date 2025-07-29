Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 29 июля 2025Ценности

Раскрыты детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса

NYT: Дочь Стива Джобса Ив Джобс вышла замуж за наездника Гарри Чарльза
Мария Винар

Фото: @evejobs

Журналисты The New York Times (NYT) раскрыли детали роскошной свадьбы дочери основателя американской компании Apple Стива Джобса, модели Ив Джобс. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стало известно, что 27-летняя манекенщица вышла замуж за 26-летнего конного наездника и олимпийского чемпиона Гарри Чарльза. Церемония состоялась в субботу, 26 июля, в церкви Святого Михаила и всех Ангелов в деревне Грейт-Тью в Оксфордшире, Англия. Отмечается, что пара придерживалась той же стратегии, что миллиардер Джефф Безос и репортерша Лорен Санчес, а именно скрывала подробности роскошной свадьбы от прессы.

Материалы по теме:
В Венеции стартует свадьба Джеффа Безоса. Как выглядит торжество, ради которого он выкупил целый город и настроил его против себя?
В Венеции стартует свадьба Джеффа Безоса. Как выглядит торжество, ради которого он выкупил целый город и настроил его против себя?
27 июня 2025
Сына Рамзана Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей. Что еще известно о его роскошной свадьбе?
Сына Рамзана Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей. Что еще известно о его роскошной свадьбе?
30 июня 2025

После церемонии молодожены отправились на банкет в отель и загородный клуб Estelle Manor, на котором выступал британский певец и композитор Элтон Джон. В списке гостей оказались бывший вице-президент США Камала Харрис, дочери Билла Гейтса Дженнифер и Фиби, а также олимпийская чемпионка по лыжам Эйлин Гу и актер Каллум Тернер. При этом отмечается, что дочь известного рок-музыканта Брюса Спрингстина Джессика была среди подружек невесты.

Стоимость свадьбы, которую предположительно спланировал известный организатор вечеринок и близкий друг Харрис Стэнли Гатти, составляет около 6,7 миллиона долларов. Кроме того, знаменитостям пришлось заплатить 1,3 миллиона долларов на другие расходы. Однако, как отмечает организатор мероприятий и свадеб Джесси Вествуд, стоимость банкета и церемонии была намного выше, поскольку Джобс и Чарльз приложили дополнительные усилия, чтобы обеспечить личный доступ к площадкам, которыми обычно пользуются члены королевской британской семьи в выходные.

Ранее сообщалось, что миллиардер Джефф Безос пожалел денег на свадьбу в Венеции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Британия собрали близких к Зеленскому людей для его замены

    В Брюсселе заявили об отсутствии юридических обязательств в договоренностях с Трампом

    Раскрыта крупная афера при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота

    Лимонная акула укусила спасшего ее дайвера

    Раскрыты детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса

    Россиянам рассказали о возможности держать кур на даче

    Жена Диброва опровергла слухи о разводе

    Пожилой турист поехал к древним турецким гробницам и исчез при загадочных обстоятельствах

    Названы самые обсуждаемые друзья среди звезд в России

    В Москве загорелся строящийся дом от ПИК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости