Раскрыты детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса

Журналисты The New York Times (NYT) раскрыли детали роскошной свадьбы дочери основателя американской компании Apple Стива Джобса, модели Ив Джобс. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Стало известно, что 27-летняя манекенщица вышла замуж за 26-летнего конного наездника и олимпийского чемпиона Гарри Чарльза. Церемония состоялась в субботу, 26 июля, в церкви Святого Михаила и всех Ангелов в деревне Грейт-Тью в Оксфордшире, Англия. Отмечается, что пара придерживалась той же стратегии, что миллиардер Джефф Безос и репортерша Лорен Санчес, а именно скрывала подробности роскошной свадьбы от прессы.
После церемонии молодожены отправились на банкет в отель и загородный клуб Estelle Manor, на котором выступал британский певец и композитор Элтон Джон. В списке гостей оказались бывший вице-президент США Камала Харрис, дочери Билла Гейтса Дженнифер и Фиби, а также олимпийская чемпионка по лыжам Эйлин Гу и актер Каллум Тернер. При этом отмечается, что дочь известного рок-музыканта Брюса Спрингстина Джессика была среди подружек невесты.
Стоимость свадьбы, которую предположительно спланировал известный организатор вечеринок и близкий друг Харрис Стэнли Гатти, составляет около 6,7 миллиона долларов. Кроме того, знаменитостям пришлось заплатить 1,3 миллиона долларов на другие расходы. Однако, как отмечает организатор мероприятий и свадеб Джесси Вествуд, стоимость банкета и церемонии была намного выше, поскольку Джобс и Чарльз приложили дополнительные усилия, чтобы обеспечить личный доступ к площадкам, которыми обычно пользуются члены королевской британской семьи в выходные.
Ранее сообщалось, что миллиардер Джефф Безос пожалел денег на свадьбу в Венеции.