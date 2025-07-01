Один из богатейших людей мира пожалел денег на свадьбу в Венеции

Свадьба в Венеции обошлась миллиардеру Джеффу Безосу в 20 миллионов долларов

Американский миллиардер Джефф Безос пожалел денег на свадьбу в Венеции. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, трехдневное торжество обошлось Безосу в сумму более 20 миллионов долларов. Ранее журналисты Reuters предполагали, что стоимость свадьбы составит 46-56 миллионов долларов.

Праздничные мероприятия, посвященные бракосочетанию одного из богатейших людей мира и его возлюбленной, американской репортерши Лорен Санчес, начались 26 июня. Для размещения гостей пара забронировала сразу пять самых дорогих отелей Венеции, в том числе Aman Canal Grand Hotel, tDanieli, Belmond Cipriani, Gritti Palace и St. Regis. Средняя стоимость номеров составляет около 2 тысяч долларов за ночь. При этом, как известно, было забронировано около 150. Кроме того, организаторы свадьбы заказали около 30 частных водных такси для сопровождения гостей по городу. Цена каждого судна варьируется от 210 до 290 долларов в час.

За блюда и напитки отвечал шеф-повар Фабрицио Меллино, удостоенный трех звезд Мишлен. Он работает в ресторане Quattro Passi, где средний чек на одного человека составляет 1,8 тысячи долларов. По информации Forbes, это не менее 360 тысяч долларов на еду и напитки за одну ночь.

Безос и Санчес также преподнесли каждому гостю небольшой презент. Так, в наборе присутствовали винная чаша из муранского стекла за 220 долларов и традиционное венецианское печенье.

Ранее сообщалось, что Безос подарил Санчес роскошное украшение на свадьбу.