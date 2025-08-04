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16:35, 4 августа 2025Экономика

Дома россиян засыпало землей после сильного ливня

В Воронежской области дома засыпало землей и песком после сильного ливня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Воронежской области несколько домов засыпало землей и песком после сильного ливня. Фото и видео с последствиями стихии в российском городе опубликовал Telegram-канал RT.

Инцидент произошел в селе Ямное. Там из-за непогоды сошел крупный сель и засыпал дома, которые находятся рядом с холмом. По словам местных жителей, в песке оказались дворы и частично — окна зданий. «Вода и песок не попали внутрь дома, входную дверь заблокировало — пришлось выходить через запасной выход», — поделилась одна из пострадавших.

Из-за сильных дождей в российском регионе также размыло асфальтированную дорогу и повалило множество деревьев. Сейчас в населенном пункте работает тяжелая техника.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске после сильных дождей рухнул мост. Ливневыми водами размыло пятиметровый бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом Верейское. Конструкция стояла на газобетонных сваях.

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