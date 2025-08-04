Два самолета-амфибии с собакой-штурманом приземлились в российском регионе

В Самарской области завершилась арктическая экспедиция с псом-штурманом на борту

Под Самарой приземлились два самолета-амфибии, на борту одного из которых была собака-штурман, передает KP.RU. Отмечается, что в селе Красный Яр завершилась экспедиция «Вызов Арктики».

За две недели пилоты на легких самолетах-амфибиях пролетели 9 тысяч километров, посетили 25 городов, а в кабине вместе с ними сидел пес по кличке Флаперон. У этого американского кокера-спаниеля опыт налета превышает уже 200 часов.

Команда проехала через Урал, Сибирь и Арктическую зону. На каждой остановке летчики общались с местными пилотами, инспектировали аэродромы и изучали авиационную инфраструктуру. Собранные данные помогут развитию малой авиации и продвижению авиатуризма в России.

По словам участников, они хотели доказать, что личный самолет в России может быть не роскошью, а рабочим транспортом. Особенно в труднодоступных районах, где самолет-амфибия может приземлиться и на воду, и на песок, и в поле.

При этом данная экспедиция стала подготовкой к большому перелету. В следующем году команда планирует облететь 50 городов и 25 регионов страны, пройти по Северному морскому пути, добраться до Камчатки, Сахалина и Курильских островов.

Ранее сообщалось, что кот по кличке Бурак, который переплыл Черное море и нелегально оказался в России, нашел новую семью.