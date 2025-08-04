Две конфликтующие страны начали переговоры

Bloobmerg: Таиланд и Камбоджа начали переговоры

Представители спецслужб Таиланда и Камбоджи начинают переговоры друг с другом после крупнейших боестолкновений. Об этом пишет Bloomberg.

Они стартуют в понедельник, 4 августа и направлены на деэскалацию напряженности на границе двух стран. Издание уточняет, что она была самым крупным столкновением за последние десятилетия между Таиландом и Камбоджей.

Основным механизмом для переговоров является заседание Генерального пограничного комитета двух стран. Оно проводится на нейтральной территории после просьбы Бангкока из-за «деликатности ситуации», пишет Bloomberg.

Деэскалация между Камбоджей и Таиландом наступила также после действий президента США Дональда Трампа. Ранее представители первой страны предложили номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании конфликта.