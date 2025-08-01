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11:59, 1 августа 2025Мир

Еще одна страна номинирует Трампа на Нобелевскую премию

Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование с Таиландом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Камбоджа хочет номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол.

«Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу по Камбодже, но и за другие достижения», — сказал чиновник.

По его словам, без участия американского лидера стороны конфликта вряд ли бы смогли договориться о прекращении огня. Он отметил, что правительство Камбоджи планирует обратиться в Нобелевский комитет по поводу кандидатуры Трампа.

Ранее Трамп по итогам разговора с лидерами Таиланда и Камбоджи заявил, что страны изъявили желание прекратить огонь. Вскоре сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, соглашение вступило в силу 29 июля в 00:00 по местному времени.

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