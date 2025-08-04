Двое россиян на электросамокатах пожарили хлеб на Вечном огне и уехали

РИА Новости: В Петербурге задержали двух братьев за поджарку еды на Вечном огне

В Санкт-Петербурге задержаны два брата за то, что жарили еду на мемориале «Вечный огонь», расположенном на Марсовом поле. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника издания, стражи правопорядка в субботу получили сигнал о том, что неизвестные поджаривают еду у мемориала «Вечный огонь». Данные были подтверждены в ходе изучения записи с камер видеонаблюдения.

Как отметил источник, сотрудники угрозыска установили лиц, которые причастны к инциденту, — мужчину 40 лет и его брата 36 лет. Оба были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в органах. Интернет-газета «Фонтанка» также сообщает, что мужчины поджаривали на Вечном огне хлеб. Вскоре они покинули мемориал, скрывшись на электросамокатах.

В июле сообщалось, что россиянка пожарила сосиски на Вечном огне и стала фигуранткой уголовного дела. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете России (СКР): глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.