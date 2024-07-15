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03:10, 15 июля 2024Силовые структуры

Россиянка пожарила сосиски на Вечном огне и попала под уголовное дело

Бастрыкин поручил доложить по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования по делу в отношении россиянки, пожарившей сосиски на вечном огне. Об этом сообщает ТАСС.

Под уголовное преследование попала 14-летняя девушка. Инцидент произошел на территории мемориального комплекса воинской славы в Рузе 13 июля.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководители Следственного комитета по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы». Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. Это произошло 22 июня — в День памяти и скорби.

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      Марина Совина
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