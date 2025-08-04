Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:52, 4 августа 2025Наука и техника

Эксперт объяснил бессилие Украины против «Гераней-3»

Военный эксперт Кнутов назвал массовые атаки БПЛА «Герань-3» прорывом в СВО
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с газетой «Взгляд» массовые атаки реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-3» на военные объекты на Украине.

Он отметил, что новый БПЛА полностью композитный, в нем стоит реактивный двигатель, который снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью — 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) не остается времени для уничтожения беспилотника, подчеркнул спикер.

Также он обратил внимание, что новый дрон весит больше предшественника — этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 килограммов. Кроме того, в «Герани-3» используются и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Как указал Кнутов, эти БПЛА оснащены системой наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

По словам эксперта, Вооруженные силы России применяют указанные беспилотники вместе с крылатыми ракетами и «Искандерами», а перед основной атакой пускают похожие на них, но дешевые дроны «Гербера». Также применяется тактика «волчьей стаи». Единственным спасением для Киева собеседник издания назвал европейские системы IRIS-T. «Массовые атаки "Геранями-3" можно считать настоящим прорывом России в СВО [специальной военной операции]», — заключил он.

Ранее в США заявили, что невозможность успешно отражать массированные удары реактивных дронов-камикадзе «Герань» сделает Украину беззащитной перед будущими военными кампаниями России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

    Путин обозначил приоритеты в развитии ДНР

    В Госдуме призвали резко ужесточить продажи алкоголя в России

    Первому в России селу дадут звание за вклад в СВО

    Основатель сети «Красное & Белое» опроверг уход из Вологодской области

    Обвиняемым в падении военного истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

    В российском городе в песочнице на детской площадке появилась гигантская свастика

    В Польше призвали Запад сделать все для отказа Индии от Су-57

    Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

    Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости