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08:36, 4 августа 2025Мир

ЕС испугался бреши в ПВО из-за Украины

Euractiv: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейский союз (ЕС) опасается бреши в своей противовоздушной обороне ПВО из-за передачи американских комплексов зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом пишет Euractiv.

По данным издания, несколько стран ЕС первоначально поддержали предложение президента США Дональда Трампа о быстрой продаже новых систем ПВО европейским армиям, которые безвозмездно передадут свои комплексы Patriot Украине. По их мнению, это помогло бы сохранить поставки ключевых вооружений США на Украину и избежать при этом серьезных пробелов в обороноспособности стран ЕС.

Однако в публикации подчеркивается, что европейские арсеналы уже истощены предыдущими поставками Киеву. В результате в ЕС возникли опасения относительно «длительной бреши в их собственной противовоздушной обороне» в случае, если поставки со стороны США не будут столь оперативными, как предполагал Трамп. По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, отказ от Patriot является «страшным» событием для ЕС.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot в течение двух-трех месяцев.

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