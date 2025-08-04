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10:23, 4 августа 2025Из жизни

Женщина попыталась провезти в автобусе чемодан с двухлетней девочкой внутри

В Новой Зеландии задержали женщину, перевозившую двухлетнего ребенка в чемодане
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Emagnetic / Shutterstock / Fotodom

В Новой Зеландии задержали женщину, перевозившую двухлетнего ребенка в чемодане. Об этом сообщается на официальном сайте полиции страны.

В воскресенье, 3 августа, пассажирка попросила водителя туристического автобуса, остановившегося в городке Кайвака на севере страны, открыть багажное отделение. Мужчина обратил внимание, что один из чемоданов шевелится. Он открыл его и обнаружил там двухлетнюю девочку. После этого водитель немедленно вызвал полицию.

Прибывшие на место полицейские осмотрели ребенка. Кожа девочки была очень горячей, но никаких травм при этом у нее не было. Ее доставили в больницу, где она проходит комплексное медицинское обследование.

Сопровождавшую ее 27-летнюю женщину задержали. Ей предъявили обвинения в жестоком обращении с ребенком, она предстанет перед судом в понедельник, 4 августа. Об инциденте сообщили в министерство по делам детей.

Представители автобусной компании, на маршруте которой произошел инцидент, сообщили, что не берут плату с родителей за поездки детей трех лет и младше.

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Ранее сообщалось, что в Китае ребенок залез в аппарат для сканирования вещей на вокзале, пока отец и охранники отвлеклись. Поведение ребенка сильно удивило сотрудниц службы безопасности.

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