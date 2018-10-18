Прошмыгнувший в вокзальный рентген мальчик попал на видео

dailymail.co.uk

В Китае ребенок залез в аппарат для сканирования вещей на вокзале, пока отец и охранники отвлеклись. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чжуншань, провинция Гуандун, на юге страны. При входе на станцию отец прошел рамку металлоискателя и потерял ребенка. Он осматривался по сторонам, когда заметил, как мальчик вылез из камеры-рентгена. Поведение ребенка удивило и сотрудниц службы безопасности, сидящих у мониторов, на которых транслировалось содержимое сумок.

После того как ребенок выскочил из сканера, с отцом поговорил сотрудник службы безопасности. Из-за случившегося полиция призвала родителей внимательнее следить за детьми во время проверок при входе на вокзалы и другие транспортные объекты.

В феврале сообщалось о китаянке, которая отказалась отпустить свою сумку и полезла в аппарат для сканирования вещей на вокзале вместе с ней. Предположительно, она везла с собой крупную сумму денег.

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