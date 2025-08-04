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09:07, 4 августа 2025Мир

Израильский министр помолился и вызвал скандал

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир вызвал скандал молитвой в Аль-Аксе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вызвал скандал молитвой в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где евреям запрещено молиться. Об этом пишет издание Ynet.

По данным издания, Бен-Гвир посетил комплекс Аль-Акса в Иерусалиме и помолился, нарушив статус-кво, утверждающий правило посещения евреями Храмовой горы. Согласно ему, иудеям разрешается находиться в этом месте, но не совершать религиозные обряды.

В результате скандала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором указывается на неизменность статус-кво. Согласно публикации, в ходе своего визита министр нацбезопасности призвал Израиль «завоевать» сектор Газа, а палестинцев покинуть этот регион.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен расширить военную операцию в Газе для освобождения оставшихся в плену радикальной палестинской группировки ХАМАС заложников.

ЖЗЛ
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