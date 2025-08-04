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08:06, 4 августа 2025Мир

Израиль решил освободить заложников ХАМАС военным путем

ABC: Нетаньяху намерен расширить операцию в Газе для освобождения заложников
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену радикальной палестинской группировки ХАМАС заложников. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на израильский источник.

«Премьер-министр Нетаньяху настаивает на расширении военных операций по освобождению заложников военным путем», — заявил израильский чиновник на условиях анонимности.

Источник издания также подчеркнул, что Израиль и США находятся в постоянном контакте по вопросу заложников. При этом, по его словам, в Иерусалиме все больше убеждены, что ХАМАС не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и обмене пленными.

Ранее радикальной палестинской группировке ХАМАС заявили, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме. «Вооруженное сопротивление не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права и, в первую очередь, создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — заявили в группировке.

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