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18:43, 2 августа 2025Мир

ХАМАС отказался сложить оружие до выполнения одного условия

Группировка ХАМАС не сложит оружие вплоть до создания палестинского государства
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

В радикальной палестинской группировке ХАМАС заявили, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Сообщение с таким условием разоружения приводит Al Arabiya.

«Вооруженное сопротивление не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права и, в первую очередь, создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — заявили в ХАМАС.

В группировке уточнили, что это заявление сделано на фоне распространения в СМИ информации со ссылкой на спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС сложить оружие.

Ранее Дональд Трамп призвал ХАМАС капитулировать — сложить оружие и освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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