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16:16, 31 июля 2025Мир

Трамп призвал к капитуляции

Трамп: Капитуляция ХАМАС приведет к окончанию кризиса в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал радикальную палестинскую группировку ХАМАС сложить оружие и освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Свой комментарий он разместил в соцсети Truth Social.

«Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе — это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников!» — написал он.

Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправится в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. По данным источника портала Axios, Трамп «хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в Газе, чтобы понять, как увеличить помощь мирному населению».

До этого Уиткофф заявил, что Вашингтон отзывает переговорную команду из Дохи после ответа радикальной группировки ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в Газе. По словам американского эмиссара, посредники предприняли серьезные усилия на переговорах, однако ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно».

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