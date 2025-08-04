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09:01, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Известный российский блогер рассказал о подарке от проститутки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Тот самый Лука» во «ВКонтакте»

Известный российский блогер и автор канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов рассказал, что однажды получил подарок от проститутки. Историей он поделился в беседе с блогером и предпринимателем Андреем Третьяковым, ролик опубликован во «ВКонтакте».

Смирнов рассказал, что рос без родителей и в юности устроился работать официантом в пятизвездочный отель. Он также отметил, что ночевал в подсобке отеля, а питался в его столовой.

«Мне тогда первый мой телефон подарила проститутка. Была такая проститутка, которая приходила в бар и все время жаловалась мне», — вспомнил он. По словам блогера, речь идет о телефоне популярного в то время бренда Sony Ericsson.

Ранее российский стендап-комик Гурам Амарян признался, что ему случалось тратить порядка полумиллиона рублей за один визит в стриптиз-клуб. Юморист объяснил такие ситуации тем, что при употреблении алкоголя он становится очень щедрым и ему хочется тратить деньги.

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