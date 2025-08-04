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10:13, 4 августа 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась в бюстгальтере и мужских трусах

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в бюстгальтере и мужских трусах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя предпринимательница запечатлела себя в зеркале в розовом бюстгальтере и белых мужских трусах-боксерах. При этом она продемонстрировала фигуру. Кроме того, звезда распустила темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В июле съемку Кайли Дженнер для бренда Miu Miu высмеяли в сети фразой «за ее глазами ничего нет». Авторы публикации проанализировали фотосессию 27-летней предпринимательницы, в которой она попозировала в вещах упомянутой марки.

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