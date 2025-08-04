Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
Сообщается, что визит Келлога состоится в ближайшее время. Однако точная дата поездки спецпосланника американского президента на Украину неизвестна.
Прошлый визит Келлога на Украину состоялся в середине июля. О его прибытии сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак утром 14 июля.
Ранее Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф может прибыть в Россию в ближайшие дни. По словам президента США, речь идет о 6 или 7 августа.