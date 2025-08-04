Kyiv Post: Спецпосланник Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что визит Келлога состоится в ближайшее время. Однако точная дата поездки спецпосланника американского президента на Украину неизвестна.

Прошлый визит Келлога на Украину состоялся в середине июля. О его прибытии сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак утром 14 июля.

Ранее Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф может прибыть в Россию в ближайшие дни. По словам президента США, речь идет о 6 или 7 августа.