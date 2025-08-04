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13:05, 4 августа 2025Бывший СССР

Келлог собрался снова посетить Украину

Kyiv Post: Спецпосланник Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и Кит Келлог (слева направо)

Владимир Зеленский и Кит Келлог (слева направо). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что визит Келлога состоится в ближайшее время. Однако точная дата поездки спецпосланника американского президента на Украину неизвестна.

Прошлый визит Келлога на Украину состоялся в середине июля. О его прибытии сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак утром 14 июля.

Ранее Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф может прибыть в Россию в ближайшие дни. По словам президента США, речь идет о 6 или 7 августа.

ЖЗЛ
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