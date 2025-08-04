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12:40, 4 августа 2025Мир

Кремль анонсировал международные переговоры Путина

Песков: В понедельник Путин проведет международный телефонный разговор
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 августа, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Будем вас, как обычно, информировать», — сказал представитель Кремля.

Имя собеседника главы государства на данный момент не раскрывается.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве», — отметил он.

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