Кремль анонсировал международные переговоры Путина

Песков: В понедельник Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 августа, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Будем вас, как обычно, информировать», — сказал представитель Кремля.

Имя собеседника главы государства на данный момент не раскрывается.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве», — отметил он.