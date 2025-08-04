В Кремле оценили вероятность встречи Путина и спецпосланника Трампа

Песков: Кремль не исключает возможность встречи Путина и Уиткоффа

Кремль не исключает возможность проведения встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения Трампа о возможных датах визита спецпосланника в Москву.

Ранее американский лидер сообщил, что Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.

3 августа председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что визит Уиткоффа в Россию не стоит переоценивать.