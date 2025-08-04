Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 4 августа 2025Мир

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и спецпосланника Трампа

Песков: Кремль не исключает возможность встречи Путина и Уиткоффа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Кремль не исключает возможность проведения встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения Трампа о возможных датах визита спецпосланника в Москву.

Ранее американский лидер сообщил, что Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.

3 августа председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что визит Уиткоффа в Россию не стоит переоценивать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    Из пролежавшего на дне Ладоги 80 лет молока сделали йогурт

    Авербух пожалел о большой разнице в возрасте со звездой «Папиных дочек»

    США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов

    Трампа попросили признать Палестину

    Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

    Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

    В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

    Мировые цены на нефть начали снижаться

    Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости