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08:40, 4 августа 2025Мир

Крушение самолета в океан сняли на видео

Самолет рухнул в океан у пляжа в Северной Каролине и попал на видео
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Воздушное судно упало в океан неподалеку от берега пляжа в американском штате Северная Каролина. Видео с крушением опубликовал Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что во время полета легкомоторный самолет столкнулся с техническими неполадками, после чего пилот решил совершить экстренную посадку рядом с островом Оук. Свидетелями инцидента стали отдыхающие, которые приняли судно за гидросамолет. По их словам, он будто приземлялся, а вскоре рухнул и накренился.

Пилота выбросило из кабины. Местные спасатели успели подплыть к нему и благополучно вытащить на берег. Мужчина отделался травмами: его доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

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