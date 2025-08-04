Крушение самолета в океан сняли на видео

Самолет рухнул в океан у пляжа в Северной Каролине и попал на видео

Воздушное судно упало в океан неподалеку от берега пляжа в американском штате Северная Каролина. Видео с крушением опубликовал Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что во время полета легкомоторный самолет столкнулся с техническими неполадками, после чего пилот решил совершить экстренную посадку рядом с островом Оук. Свидетелями инцидента стали отдыхающие, которые приняли судно за гидросамолет. По их словам, он будто приземлялся, а вскоре рухнул и накренился.

Пилота выбросило из кабины. Местные спасатели успели подплыть к нему и благополучно вытащить на берег. Мужчина отделался травмами: его доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

Ранее на пляж в Кронштадте упал легкомоторный самолет. В кабине были два человека, которые смогли выжить. Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. По факту случившегося организована проверка.