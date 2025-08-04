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12:17, 4 августа 2025Ценности

Ксения Собчак снялась в прозрачном наряде и с сумкой за 423 тысячи рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в прозрачном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,6 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном кремовом купальнике на тонких бретелях. Также она надела вязаный бежевый костюм отечественного бренда Monochrome, который состоял из завязанного на груди болеро и макси-юбки.

В то же время ведущая дополнила образ массивными бусами, несколькими браслетами и плетеной шляпой и взяла с собой сумку-шопер французской марки Saint Laurent. Стоимость данного аксессуара на официальном сайте составляет 5300 долларов (примерно 423 тысячи рублей).

В июле бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова снялась в бикини.

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