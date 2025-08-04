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10:39, 4 августа 2025Забота о себе

Любителей грызть ногти предупредили о проблемах со здоровьем из-за этой привычки

Infobae: Врачи предупредили о проблемах с зубами из-за привычки грызть ногти
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врачи из организации TLC Foundation for Body Focused Repetitive Behaviors заявили, что привычка грызть ногти может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Их слова передает издание Infobae.

«Привычка грызть ногти не только влияет на эстетический вид рук, но и вызывает бактериальные и вирусные инфекции, абсцессы, травмы мягких тканей полости рта, проблемы с зубами, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава и остеомиелит», — предупредили медики.

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Также, по их словам, эта вредная привычка негативно отражается на психическом здоровье. Дело в том, что любители грызть ногти могут испытывать смущение из-за поврежденных пальцев и избегать социальных связей, что чревато полной изоляцией и эмоциональным стрессом. Кроме того, у них повышается риск депрессии и тревожных расстройств, заключили специалисты.

Ранее дерматолог Галина Ильина посоветовала отказаться от использования смартфона в туалете. По ее словам, такая привычка чревата появлением морщин на шее.

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