Россиян призвали не брать телефон в туалет

Дерматолог Ильина призвала россиян не брать телефон в туалет

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог SVS clinic Галина Ильина призвала россиян не брать телефон в туалет. Несколько неожиданных причин отказаться от привычки проводить время с гаджетами в уборной доктор назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что длительное нахождение на унитазе с телефоном вредит здоровью. По ее словам, без опасности для здоровья в этой позе можно проводить не более семи минут. В противном случае вырастает риск развития геморроя.

Кроме того, на смартфоне могут осесть микробы, обитающие в туалетной комнате. Если не дезинфицировать гаджет после уборной, они могут попасть на руки и затем на лицо человека.

Также дерматолог посоветовала отказаться от этой привычки, чтобы избежать морщин. «Когда вы смотрите в экран, голова опущена вниз. Из-за этого на шее образуются так называемые кольца Венеры — глубокие заломы на коже, а на лице усиливается опущение кожи (птоз), в результате развивается преждевременное старение», — объяснила Ильина.

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые провоцируют повышение уровня сахара в крови и негативно влияют на иммунную систему, что впоследствии ухудшает состояние кожи.