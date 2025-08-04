МИД России выразил протест посольству Германии

Посольству ФРГ заявили протест из-за высказываний о суверенитете РФ над Курилами

Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Германии в Москве из-за высказываний немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о суверенитете РФ над Курильскими островами. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями Посла ФРГ в Японии П.Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что архипелаг перешел к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, а его международно-правовой статус закреплен послевоенными договоренностями и не может быть оспорен.

Ранее в МИД раскритиковал просьбу Японии вернуть подаренный научной библиотеке Сахалинской области музейный экспонат. Речь идет о макете «Кинкакудзи — Золотой павильон», преподнесенном Токио в качестве подарка России.