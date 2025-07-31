В МИД раскритиковали просьбу Японии вернуть подарок для России

В МИД РФ удивились просьбе Японии вернуть подаренный Сахалину экспонат

Министерство иностранных дел России раскритиковало просьбу Японии вернуть подаренный научной библиотеке Сахалинской области музейный экспонат. Соответствующее представление иностранному посольству опубликовано на сайте ведомства.

«Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства», — говорится в заявлении МИД РФ.

Известно, что Токио преподнес России макет «Кинкакудзи — Золотой павильон» в качестве подарка. Экспонат выставлялся в библиотеке на Сахалине с 2001 года. Однако несколько дней назад генконсульство Японии попросило у областного минкульта вернуть презент.

Ранее сообщалось, что журналисты RT раскрыли подарок капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

