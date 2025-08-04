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10:07, 4 августа 2025Россия

Московский ресторан отказался пересматривать подачу сала после скандала с мусульманками

В Москве ресторан продолжит подавать сало гостям после скандала с мусульманками
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kat Om / Shutterstock / Fotodom

Московский ресторан «Тарас Бульба» продолжит подавать сало гостям после скандала с мусульманками. Об этом рассказал изданию «Регнум» генеральный директор сети корчем Евгений Батанов.

В августе официанта заведения уволили, после того как он принес посетительницам сало. Это вызвало возмущение женщин, употреблять свинину в пищу которым не позволяют религиозные нормы.

Гендиректор сети заверил, что концепция ресторанов не будет пересмотрена после инцидента. «Мы никогда и ни под кого не подстраивались и не будем! Как у нас была украинская кухня — так она и останется», — сказал Батанов. Он напомнил что «Тарас Бульба» работает уже более 20 лет, за которые у заведения сформировались свои традиции. В то же время он пообещал принять меры для недопущения подобных инцидентов.

Ранее жительница Москвы едва не свела счеты с жизнью из-за еврейской колбасы, поданной на ужин мужу-арабу. Мужчина подумал, что в составе колбасы есть свинина. Рассвирепев, он жестоко избил супругу, а затем выставил ее за дверь.

ЖЗЛ
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