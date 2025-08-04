Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа

В понедельник, 4 августа, в Москве ожидаются ливни с грозой, в отдельных районах прогнозируют град. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Москвичей предупредили, что порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

«Неблагоприятные погодные условия сохранятся и во вторник, 5 августа. Количество выпавших за двое суток осадков может составить до 45 процентов от месячной нормы», — сказано в сообщении.

Горожан призвали быть осторожными, не укрываться под деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам, в свою очередь, советуют внимательно следить за дорожной ситуацией, а также избегать внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения и опережения. Машины парковать следует в безопасных местах.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни и продлятся до четверга, 7 августа.