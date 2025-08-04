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19:29, 4 августа 2025Россия

Москвичке прислали из «Магнита» пакет измазанной слизью протухшей еды

Заказавшей продукты из «Магнита» москвичке прислали пакет просрочки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Жительнице Москвы, заказавшей продукты из «Магнита», прислали пакет протухшей еды. Об этом пишет «Shot проверка».

По словам москвички, она сделала заказ в магазине на улице Байкальская, дом 57. В результате три из пяти позиций оказались просрочены. Так, срок годности форели, огурцов и сельдерея, измазавшего слизью все продукты, истек почти месяц назад.

На кадрах, снятых женщиной, видно гниющие овощи, которые выглядят мятыми и частично потемнели. «Огурец, который тоже вот мятый! Из него сочится жидкость, он лежал вот с этим тухляком!» — комментирует клиентка «Магнита», демонстрируя купленные продукты.

Как пишет канал, после продолжительного разбирательства с поддержкой сервиса доставки ей удалось вернуть деньги за просроченные продукты. При этом на требование увеличить размер компенсации за остальные покупки, пострадавшие от выделений протухшей еды, ей ответили, что «это не по правилам». Кроме того, поддержка «Магнита» предложила клиентке разбираться с сервисом доставки, несмотря на то, что заказ доставлен из магазина сети.

Ранее житель Краснодара купил в «Магните» червивые конфеты. Обнаруженных в сладостях беспозвоночных он снял на видео.

ЖЗЛ
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