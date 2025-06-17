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16:42, 17 июня 2025Россия

Опасную бактерию обнаружили в магазине «Магнит» в Петербурге

Сальмонеллу обнаружили в курице из магазина «Магнит» в Санкт-Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В курице, продающейся в некоторых магазинах Санкт-Петербурга, обнаружили опасную бактерию — сальмонеллу. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на «Общественный контроль».

В частности, зараженную продукцию купили в магазинах «Магнит» и «Перекресток». Результаты исследований курицы уже переданы в Роспотребнадзор.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу также сообщило о готовности провести внеплановую проверку в отношении магазина "Магнит". Информация об обнаружении сальмонеллы в бедре курином "Птицефабрика "Псковская" из магазина "Перекресток" также будет учтена при проведении контрольно-надзорных мероприятий», — сообщили в пресс-службе «Общественного контроля».

Ранее в магазине «Пятерочка» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу. Лабораторные исследования показали, что опасная бактерия содержится в фарше, шницеле и курином филе. В пресс-службе X5 Group заявляли, что названную опасной продукцию уже направили на исследование.

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