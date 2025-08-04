Мужчина принял пожилую соседку за инопланетянку и выстрелил в нее семь раз

CBS News: В США мужчина принял 70-летнюю соседку за инопланетянку и убил

В США мужчина из штата Миннесота расправился с 70-летней соседкой, потому что принял ее за инопланетянку. Об этом сообщает CBS News.

Трагическое происшествие произошло в среду, 27 июля, в городе Уиндом. Около пяти часов утра полиция отреагировала на сообщение о стрельбе в жилом доме. На месте патрульные обнаружили пожилую женщину с многочисленными огнестрельными ранами. Она была в сознании и успела рассказать полицейским, что в нее несколько раз выстрелил сосед. За 45 минут до это он позвонил и попросил ее о помощи с неким делом. Женщину довезли до больницы, однако спасти не смогли. Врачи насчитали на ее теле семь огнестрельных ран.

Свидетель рассказал, что подозреваемый разбудил его ночью и начал рассказывать об инопланетянах. В частности, он заявил, что его соседка является инопланетянкой, и за ними скоро прилетит космический корабль. Свидетель также рассказал, что после этого видел пострадавшую и слышал выстрелы. Он побежал к дому женщины, увидел ее в крови на полу и вызвал спасателей.

Следователи установили, что подозреваемый вломился в дом к соседке и открыл по ней огонь. Мужчину обнаружили в ванной комнате. Его доставили в больницу для осмотра, а затем заключили в тюрьму. Первое заседание по его делу состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, арестовали охотника на оборотней. Мужчина набросился на приятеля и попытался вбить в него деревянный кол.

