Мужчину посадили на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете

В США бывшего бортпроводника American Airlines приговорили к более чем 18 годам лишения свободы за тайную съемку девочек в туалете самолета. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Инцидент, который привел к аресту, произошел 2 сентября 2023 года на рейсе из Шарлотты в Бостон. Бортпроводник Эстес Картер Томпсон III предложил 14-летней девочке, ожидавшей очереди в туалет эконом-класса, воспользоваться туалетом первого класса. Мужчина зашел туда первым и прикрепил свой iPhone к крышке унитаза.

Девочка заметила телефон и рассказала о нем матери, а та предупредила других членов экипажа. Когда самолет приземлился в Бостоне, Томпсона уже ждали следователи, которые изъяли его электронные устройства и сумку.

В ходе расследования выяснилось, что с января по сентябрь 2023 года бортпроводник неоднократно устраивал тайные съемки в туалетах. В марте Томпсон признал вину по двум пунктам обвинения — в попытке сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии.

Суд приговорил его к 18 с половиной годам тюремного заключения и пяти годам надзора после освобождения, во время которого он будет обязан зарегистрироваться как сексуальный преступник и пройти соответствующую программу лечения.

Ранее сообщалось, что в США сына миллионера Дона Васека обвинили в тайной съемке чужого секса. Вуайерист попался, когда женщина, которая гостила у него дома, заметила объектив камеры внутри зарядочного порта на стене ванной комнаты.