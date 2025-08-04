Мышь залетела женщине в рот и лишила ее почти двух миллионов рублей

В США женщине в рот залетела мышь и создала ей финансовые проблемы

В США женщина столкнулась с финансовыми проблемами после того, как летучая мышь залетела ей в рот во время отпуска. Об этом сообщает NBC News.

33-летняя Эрика Кан, бывший биоинженер из Массачусетса, отдыхала в национальной зоне отдыха Глен-Каньон в августе 2024 года. Женщина фотографировала ночное небо, когда летучая мышь неожиданно врезалась в нее и практически залетела ей в рот. «Было темно, мы стояли на скале, я смотрела вниз и в камеру — не заметила, как она приблизилась», — рассказала Кан.

Хотя контакт длился секунды, последствия оказались серьезными. Несмотря на отсутствие симптомов, по настоянию отца, работающего врачом, Кан решила перестраховаться и поставить серию прививок от бешенства. Однако за несколько недель до происшествия она потеряла работу и отказалась от страховки, решив сэкономить. Кан спешно купила частную страховку, но не учла 30-дневный период ожидания. В результате лечение в Аризоне, Колорадо и Массачусетсе обошлось ей в 20,7 тысячи долларов (почти два миллиона рублей). Летучая мышь лишила ее сбережений и вогнала в долги.

Сейчас Кан снова трудоустроена, но долг за лечение заставил ее отказаться от отпусков и отложить установку кондиционера.

Ранее сообщалось об аресте Луиджи Манджоне. Он напал на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Манджоне три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.