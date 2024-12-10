Убийца главы UnitedHealthcare оказался выходцем из семьи миллионеров

Убийцей главы UnitedHealthcare оказался наследник семьи миллионеров Манджоне

Подозреваемый в расправе над главой медицинской страховой компании UnitedHealthcare оказался наследником одного из богатейших семейств в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает CBS News.

26-летний Луиджи Манджоне, которого задержали накануне, — выходец из влиятельной семьи Манджоне. Его родственники владеют рядом медицинских учреждений и агентств недвижимости. Кроме того, у них есть сеть загородных клубов — спортивно-развлекательных комплексов, которые, как правило, рассчитаны на состоятельных клиентов.

Дед возможного убийцы, миллионер Николас Манджоне-старший, сделал состояние на торговле недвижимостью. Семье также принадлежит радиостанция и дома престарелых. Двоюродный брат задержанного — региональный политик, член Республиканской партии Нино Манджоне, избранный в Палату делегатов Мэриленда (парламент штата).

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Неизвестный в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.