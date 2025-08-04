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18:25, 4 августа 2025Бывший СССР

На Западе заявили о критической ситуации с мобилизацией на Украине

FT: На Украине растет уровень насилия в отношении сотрудников военкоматов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На Украине на фоне участившихся случаев силовой мобилизации растет уровень насилия в отношении сотрудников военкоматов со стороны обычных граждан. О критической ситуации в стране рассказало издание The Financial Times (FT).

«На видео, массово публикуемых в социальных сетях, видно, как украинских мужчин ловят на улицах и насильно заталкивают в фургоны (...). В то же время растет сопротивление и даже насилие в отношении сотрудников военкоматов», — говорится в публикации.

Отмечается, что, согласно опросам общественного мнения, большинство украинцев считают несправедливой силовую мобилизацию.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что причиной высокого уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины является подход военного руководства страны к мобилизации. «Если бы мы повели себя мудрее, то цифры были бы такими, что мы даже не обращали бы на них внимания», — подчеркнул политик.

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