Насмотревшийся видео в Telegram житель России попал на скамью подсудимых

В Петербурге суд приговорил мужчину за призывы к экстремизму

В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам колонии общего режима местного жителя, который насмотрелся видео в Telegram и начал испытывать ненависть к МВД России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

По версии следствия, в сентябре и ноябре 2022 года осужденный ознакомился с видеороликами, вследствие чего у него появилась идея призывать к насилию над немусульманами и сопротивляться сотрудникам МВД России. Сначала он стал писать комментарии, которые начинались со слов: «Почему их не бьете», «У него есть возможности...». Таким образом он призывал оказывать сопротивление правоохранителям.

Мужчина также добавил видео в открытой группе и подписал его сообщением, которое начиналось со слов: «когда мы начнем резать…».

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Мариуполя за посты в соцсетях с призывами к терроризму и экстремизму.