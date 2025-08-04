Названы четыре полезные альтернативы соли

Диетолог Торрес посоветовал людям с болезнями сердца заменить соль на куркуму

Некоторые люди в связи с проблемами со здоровьем вынуждены ограничить количество соли в рационе. Диетолог Серхио Торрес в разговоре с изданием Vanitatis назвал им четыре полезные альтернативы.

«Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус пищи и гарантируют, что после отказа от соли не ухудшатся вкусовые ощущения», — заявил Торрес. Перечисленные альтернативы придадут блюдам не только вкус, но также аромат и цвет, добавил медик.

В заключение он посоветовал людям, которым нельзя употреблять много соли, дополнить рацион овощами, фруктами, бобовыми и продуктами с высоким содержанием омега-3. Он также подчеркнул, что такая замена особенно актуальна для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог Хосе Луис Эстеллер призвал отказаться от диеты диснеевских принцесс. По его словам, такой тип питания приведет к серьезным проблемам со здоровьем.