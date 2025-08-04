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10:31, 4 августа 2025Силовые структуры

Названы приоритетные версии крушения Ан-24 под Тындой

СК рассматривает две основные версии крушения Ан-24 под Тындой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Алексей Александров.

По его словам, причинами авиакатастрофы могли быть техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. На момент полета Ан-24 был слабый ветер, температура плюс 17 градусов, слабый ливневый дождь.

На месте падения самолета найдены бортовые самописцы. Останки 19 человек и фрагменты тел со следами термического воздействия доставлены в Тынду. Отобраны образцы для генетического исследования.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ХабаровскБлаговещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира.

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