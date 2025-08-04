Страна G7 официально отказалась от признания Палестины

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отказе Рима от признания Палестины независимым государством. Об этом дипломат заявил на мероприятии своей партии «Вперед, Италия» (партия экс-премьера Сильвио Берлускони), передает La Repubblica.
«Это не значит, что мы не должны говорить Израилю, что ему пора прекратить бомбежки, нападения на мирных жителей и остановить жертвы. Точно так же, как мы должны сказать ХАМАС, что ему хватит использовать палестинцев в качестве живого щита», — заявил Таяни.
Он также отметил, что группировка ХАМАС должна отпустить заложников, которые не несут «никакой ответственности за политику Израиля». Рим, отмечает Таяни, должен направлять четкие сигналы на построение мира в регионе.
Италия является членом Большой семерки (G7), куда также входят Великобритания и Франция. Ранее Лондон и Париж официально, на уровне лидеров, объявили о своем намерении признать Палестину независимым государством. Москва сделала это в 1974 году.