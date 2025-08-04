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12:10, 4 августа 2025Мир

Страна G7 официально отказалась от признания Палестины

Глава МИД Италии Таяни заявил об отказе Рима от признания Палестины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отказе Рима от признания Палестины независимым государством. Об этом дипломат заявил на мероприятии своей партии «Вперед, Италия» (партия экс-премьера Сильвио Берлускони), передает La Repubblica.

«Это не значит, что мы не должны говорить Израилю, что ему пора прекратить бомбежки, нападения на мирных жителей и остановить жертвы. Точно так же, как мы должны сказать ХАМАС, что ему хватит использовать палестинцев в качестве живого щита», — заявил Таяни.

Он также отметил, что группировка ХАМАС должна отпустить заложников, которые не несут «никакой ответственности за политику Израиля». Рим, отмечает Таяни, должен направлять четкие сигналы на построение мира в регионе.

Италия является членом Большой семерки (G7), куда также входят Великобритания и Франция. Ранее Лондон и Париж официально, на уровне лидеров, объявили о своем намерении признать Палестину независимым государством. Москва сделала это в 1974 году.

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