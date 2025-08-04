Певец Олег Майами матом послал зрителя со сцены фестиваля в Абрау-Дюрсо

Певец Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артист стал одним из участников музыкального фестиваля в Краснодарском крае. Отмечается, что мероприятие предназначалось для зрителей от 12 лет.

Конфликт между Майами и одним из посетителей концерта разгорелся из-за шуток в адрес зрителей и нецензурных выражений, которые употреблял музыкант. Сообщается, что певец матом раскритиковал людей, которые ему не подпевали, после чего послал человека, сделавшего ему замечания.

«Это шутка! Здесь все налегке отдыхают. Если ты *** и себя не контролируешь — уходи! Здесь дети получают счастье! Пошел на *** отсюда!» — высказался Майами со сцены.

Позже исполнитель заявил, что сорвался на нетрезвого мужчину, который якобы мешал остальным посетителям. «Концерт был невероятный. У меня осадочек, что я позволил себе сорваться», — пояснил артист.

В июне Майами рассказал, как спас жизнь утопающей женщине во время своего отпуска на тайском Пхукете.