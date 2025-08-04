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14:48, 4 августа 2025Россия

Описана позволившая России за 8 месяцев взять под контроль 200 населенных пунктов тактика

Историк войск ПВО Кнутов заявил о беспрецедентной слаженности ВС России на СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России достигли беспрецедентной слаженности в ходе специальной военной операции (СВО), что позволило им взять под контроль с начала года более 200 населенных пунктов. Об этом заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

Он подчеркнул, что поселения заняты на входе генерального наступления, а «поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов». Кнутов объяснил этот успех постоянным совершенствованием тактики боя. По его словам, российские войска практически отказались от лобовых штурмов, обходя населенные пункты с севера и юга. «Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», — описал он действия армии.

Кнутов добавил, что ВС России также используют прием, признанный успешным в том числе командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», — пояснил историк.

Ранее о тактике «тотального просачивания», используемой Российской армией, также рассказал главком ВСУ Александр Сырский. Применяя ее, войска России давление на покровском, добропольском и новопавловском направлениях. Кроме того, при помощи диверсионных и малых пехотных групп российские бойцы пытаются прорваться в Красноармейск (Покровск).

ЖЗЛ
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