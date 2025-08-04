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16:20, 4 августа 2025Экономика

Определились лидеры российского рынка люксовых автомобилей

Автостат: Продажи новых люксовых автомобилей в РФ упали на 41 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

С января по июнь 2025 года в России продали 47 тысяч новых автомобилей премиум-класса. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи упали на 41 процент (в то время как весь российский авторынок просел лишь на 26 процентов). На первом месте по числу проданных новых транспортных средств класса luxury оказался EXEED, который купили в количеств 9,7 тысячи штук. Это почти на 60 процентов меньше, чем в I полугодии 2024 года. На второй позиции разместился TANK с результатом в 8,2 тысячи проданных экземпляров. Третье место досталось BMW — за полгода в РФ продали 5,3 тысячи автомобилей данного бренда. При этом продажи TANK упали на 37 процентов, а BMW — на девять.

По данным Министерства промышленности и торговли, с января по июль 2025 года в России суммарные объемы продаж новых автомобилей сократились до 742,1 тысячи единиц. Особенно сильно рухнула реализация грузовиков. Их продажи за семь месяцев упали на 55 процентов.

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