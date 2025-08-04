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14:39, 4 августа 2025Экономика

Продажи машин в России обвалились

Минпромторг: Продажи новых машин в России упали на 26 процентов в январе-июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократились на 26 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 742,1 тысячи единиц. О резком снижении реализации транспортных средств в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

Речь идет о всех основных типах машин — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусах, уточнили в ведомстве. Наибольшее падение реализации за отчетный период было зафиксировано в сегменте грузовиков. Их продажи в январе-июле упали на 55 процентов год к году и составили 31,4 тысячи штук.

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В остальных сегментах авторынка также было отмечено значительное падение продаж. Так, реализация новых легковушек просела на 24 процента, до 646,7 тысячи единиц, легких коммерческих авто — на 19 процентов (до 58 тысяч), а автобусов — на 52 процента (до 5,9 тысячи), заключили в министерстве.

Главными причинами резкого снижения продаж транспортных средств в России эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, которая сделала недоступными автозаймы для значительной части населения. На динамику также оказывает влияние регулярное повышение утильсбора и общее удорожание новых авто. На этом фоне при наихудшем раскладе российский авторынок может просесть на 40 процентов по итогам 2025 года. В настоящее время Минпромторг предпринимает меры, чтобы избежать реализации подобного сценария, отмечал глава ведомства Антон Алиханов.

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