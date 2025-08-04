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08:30, 4 августа 2025Забота о себе

Опровергнут главный миф о мужском оргазме

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mikeforemniakowski / Shutterstock / Fotodom

Мнение, будто мужчины всегда испытывают оргазм во время секса, поскольку им достигнуть его гораздо легче, нежели женщинам, не соответствует действительности, заявил сексолог Ренан де Паула. Этот популярный миф он опроверг в беседе с изданием Alto Astral.

Как рассказал де Паула, мужчины могут не испытать оргазм во время секса по многим причинам. В качестве примера он привел стрессовый период в жизни, неуверенность в себе, а также внешнее или внутреннее давление.

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По словам сексолога, у каждого мужчины бывают как хорошие, так и плохие дни, и женщинам к этому необходимо относиться с пониманием.

Тем временем сексолог Натали Гутьеррес добавила, что секс — это связь, близость и удовольствие, а стремление достичь кульминации любой ценой может помешать наслаждаться моментом.

Ранее сексолог Максим Исаев объяснил нежелание зумеров заниматься сексом. По его словам, причиной тому является доступность технологий.

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