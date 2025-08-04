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02:00, 4 августа 2025Забота о себе

Парам дали советы по выбору секс-игрушек для совместного удовольствия

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Audrius Merfeldas / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко заявила, что секс-игрушки не портят интимную близость, поэтому пары могут пользоваться ими для получения совместного удовольствия. Советы по их выбору специалистка дала в своем Telegram-канале.

«Небольшой клиторальный стимулятор можно использовать на внешней части тела во время секса без ощущения третьего лишнего. Женщина может сама держать его в руке или же отдать мужчине», — рассказала Василенко.

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Также, по ее словам, можно приобрести кольцо с вибрацией, которое надевается на основание полового члена. Этот гаджет усиливает эрекцию и одновременно стимулирует клитор или промежность женщины. Кроме того, Василенко порекомендовала купить вибратор-скрепку, который используется во время проникновения.

Ранее сексолог Эстер Перель рассказала о главной причине измен. По ее словам, люди идут на этот шаг в связи с эмоциональным спадом в паре.

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